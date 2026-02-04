阪神の沖縄・宜野座キャンプで4日、初めてのシート打撃が行われ、高卒2年目の今朝丸裕喜投手（19）が今季、実戦形式の練習に初登板した。報徳学園から昨年ドラフト2位で入団した今朝丸は、1年間の成長を藤川監督に評価され、初の宜野座組に抜てき。ここまで順調に仕上がっており、初のシート打撃でも登板のチャンスを得た。今朝丸は先頭の井坪に四球を与えると、続く前川にもフルカウントからの変化球が外れて、連続四球。新