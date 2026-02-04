テレビ朝日系「徹子の部屋」が４日に放送され、俳優の中井貴一が出演した。ＭＣの黒柳徹子から「影響を受けた先輩俳優」を聞かれると、中井は名優・高倉健さんとの思い出を振り返った。「僕は一番最初に『連合艦隊』という映画でデビューしたんですけど。（高倉さんに）お会いしたことも当然なかったんですが。映画の初日が終わった時ですかね。東宝の宣伝部の方からメッセージを受け取りまして。高倉さんからで。『とても良