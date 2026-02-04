２０２０年に新型コロナウイルスの集団感染が起きたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」が横浜港に到着してから３日で６年となった。船内で亡くなった乗客を悼み、横浜市鶴見区の大黒ふ頭で献花が行われた。船には約３７００人が乗船し、７１２人が感染、死者は１０人以上に上った。献花は、国などに検証を求めて２１年に発足した全国連絡会が主催し、当時の乗客２人が菊の花を手向けた。同会の共同代表を務める平沢保人