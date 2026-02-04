日本ハムの新庄剛志監督（５４）が４日、野村佑希内野手（２５）の二塁挑戦プランを明かした。沖縄・名護での第１クールを総括し、「野村くんをセカンドでやります。セカンド挑戦させます。外野はちょっとたくさんいて、もちろん、野村くんが、セカンド挑戦して、試合に出てみて。打ったら外野も守れますし、あとはちょっとした細かい動きがバッティングにもプラスになるんじゃないかなと思って。野球覚えれるしね、セカンド、シ