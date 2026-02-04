Ｊ１町田は４日、東京・町田市内で百年構想リーグ開幕戦の横浜ＦＭ戦（６日・日産ス）へ向けた調整を非公開で行った。黒田剛監督は２０２３年の監督就任以降、開幕戦ではまだ白星がない。待望の開幕戦勝利へ「そろそろ勝ちたい。金曜の夜のスタートなので、勢いよく５連戦につなげられるように」と意気込んだ。開幕へ向けて、ＰＫ戦にも独特のこだわりを見せる。百年構想リーグの地域リーグラウンドは９０分で勝敗が決しない場