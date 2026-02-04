チームみらいの安野貴博代表は４日、都内で会見し、衆院選（８日投開票）近畿ブロックの比例単独１位で立候補していた山本剛義氏の公認を取り下げると発表した。みらいによれば、前日に山本氏の経歴に関して、党側に報告していない別会社に勤務していたとの情報が寄せられた。本人に確認したところ公認辞退の申し出があり、党側は比例名簿から削除する手続きを進めている。山本氏が報告していなかったのは昨年８月に上場廃止