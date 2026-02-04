Ｂ１東地区のレバンガ北海道は４日、米国出身のＣジョシュア・スミス（３３）を獲得したと発表した。すでにチームに合流しており、早ければ今週末の三河戦（北海きたえーる）から出場する。スミスは２１０センチ、１３８キロの体格で、今季は大阪でプレー。１月２３日に契約解除が発表されていた。これまではフィリピンのほか、京都、富山などＢリーグクラブでのプレー経験を持つ。攻守において中心選手だったＰＦケビン・ジ