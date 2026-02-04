作り置きしておくと、何かと助かるのがこの一品。甘辛味でしっかり煮含めた和風こんにゃくは、そのままでも満足感たっぷり。きんぴら風の味わいに、しょうがのさっぱり感があとを引きます。卵に混ぜたり、ご飯に混ぜたり、アレンジは自由自在。冷蔵庫にあると「今日はこれでいこう」がすぐ決まる、使える万能おかずです。『万能こんにゃくストック』のレシピ材料（作りやすい分量）こんにゃく……2枚（約400g） 豚こま切れ肉……15