讃岐もち麦うどん 食品産業センターが主催する「第38回優良ふるさと食品中央コンクール」で、石丸製麺（高松市）の「讃岐もち麦うどん」が農林水産大臣賞を受賞しました。善通寺産のダイシモチを小麦粉に混ぜて仕上げた乾麺で、健康志向の消費者に向けて開発した機能性表示食品です。そばのような色合いで、5分で茹で上がり、なめらかでもっちりとした食感です。 讃岐もち麦うどんは2025年度のかがわ県産品コ