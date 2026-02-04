ユーロ円は185円ちょうどつける、円売り優勢＝東京為替 円売りが優勢となり、ユーロ円は185円00銭を付けた。円はほぼ全面安。ポンド円は214円41銭まで上値を伸ばしている。 EURJPY 185.00