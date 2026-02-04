【海外市場の注目ポイント】米ISM非製造業景気指数 今晩２２時１５分に米ADP雇用者数、午前０時にISM非製造業景気指数が発表される。ADPは前回並みの伸びが見込まれている。ISMは２日に発表された同製造業景気指数が予想を大きく超える好結果となったことで注目を集めている。予想を超える伸びを示すとドル買いとなる可能性がある。 02/04 22:15 ADP雇用者数 （1月） 予想 4.5万人 前回 4.1万人 （前月比） 02/05 00:00 I