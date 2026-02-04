アジア株香港株続落、付加価値税引き上げ懸念春節期待で中国航空株は大幅高 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 26730.95（-103.82-0.39%） 中国上海総合指数 4067.67（-0.070.00%） 台湾加権指数 32273.08（+77.72+0.24%） 韓国総合株価指数 5346.20（+58.12+1.10%） 豪ＡＳＸ２００指数 8923.40（+66.35+0.75%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83769.00（+29.87+0.04%） アジ