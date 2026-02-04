東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【NZ】 雇用統計（第4四半期）06:45 結果5.4% 予想5.3%前回5.3%（失業率) ※要人発言やニュース 【米国】 上院銀行委員会の民主党議員11人 パウエル議長に対する捜査中止するまでウォーシュ氏の指名公聴会延期を要求