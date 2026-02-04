「STARTO ENTERTAINMENT」は3日、同社のリーガル公式Xなどで、「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」でのチケット転売等の違法行為について声明を発表し、注意喚起しました。【映像】STARTO社の注意喚起同社は「ファンの皆さまへのお願い」とした文書を投稿。1月29日〜2月1日に横浜アリーナでジュニアが出演して行われた「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」で、多数のチケットの不正転売、および、入場後の座席の交換行為が確認