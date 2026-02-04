三菱重工業が売り物をこなし、プラス圏で推移している。同社は４日、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比９．２％増の３兆３２６９億７６００万円、最終利益は同２２．６％増の２１０９億９６００万円だった。通期の売上高予想は据え置いた一方、受注高の予想は従来の見通しから６０００億円増額して６兆７０００億円（前期比４．６％増）、最終利益予想は３００億円増額して２