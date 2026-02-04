株式会社ロモジャパンは2月4日（水）、レンズ付きフィルム「Simple Use Reloadable Film Camera LomoChrome Classicolor」を発売した。価格は3,380円。 シリーズ最新の35mmカラーネガフィルム「LomoChrome Classicolor」（27枚撮り、2025年10月発売）を装填したモデル。赤をポップに、緑と青をクリアに、また肌色を自然に描写できるため幅広いシーンで活用できるとしている。 Simple Useシリー