大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のクインシーズ刈谷は4日（水）、チームコーディネーターを務める荒木絵里香さんが14日（土）に講演会を開催することを発表した。チーム公式SNSが伝えている。 荒木さんは岡山県出身。成徳学園高校（現・下北沢成徳高校）を卒業後、東レアローズ（現・東レアローズ滋賀）に入団。その後は、イタリアセリエAのベルガモ、上尾メ