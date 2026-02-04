2月2日、9人組アイドルグループ「Snow Man」が、音楽番組『CDTV! ライブ! ライブ!』（TBS系）に出演した。この日は7人での歌唱となったが、メンバーは“不安ムード”を打ち消す姿を見せたようだ。Snow Manは『カリスマックス』と、2日にデジタルリリースした新曲『STARS』の2曲を披露したが、7人だったのには理由がある。「目黒蓮さんは、ディズニープラスで配信される海外ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のため、グルー