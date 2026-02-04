1月28日、東京・新宿に現れたド派手なピンクの街宣カー。大衆の視線を集める先にいたのはビビットピンクのハチマキを着用したゆりやんレトリィバァだ。その額には「映画監督」の文字が浮かんでいる。ゆりやんが初監督を務めた映画『禍禍女』のイベントだった。「2月6日の公開に向けて、『公開直前！大演説会 in 新宿・歌舞伎町』がおこなわれていました。主演の南沙良さんをはじめ、鈴木福さん、田中麗奈さんなどが登壇しました