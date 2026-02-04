竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第4話が3日に放送され、圭介（瀬戸康史）が、元妻・万季子（井上）とキスする姿が描かれると、ネット上には「既婚者なのに」「元夫婦でも不倫ですから!!」「最低ｗｗｗ」などの声が相次いだ。【写真】井上真央演じる圭介（瀬戸康史）の元妻・万季子スーパー店長殺人事件で使われた拳銃と23年前の現金輸送車強