2026年2月3日放送のバラエティー番組「マツコの知らない世界」（TBS系）は、マンガの「描き文字の世界」を特集、キャラクターの感情やシーンの臨場感を伝えるために欠かせない描き文字の秘密に迫った。ゲストはタイのプーケットに移住した漫画家の藤村緋二さん。19歳の時に「神様の言うとおり」でデビュー、人気作品を描き続けている。鉄橋下で浅倉南が壁に顔をつけて泣くと「ゴオオオオオオオ！」藤村さんはマンガの描き文字に注