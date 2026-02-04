オリックスのドラフト１位・藤川敦也投手（延岡学園）と同２位・森陽樹投手（大阪桐蔭）が、宮崎キャンプ「完走」を目標に掲げた。キャンプ初の休日となった４日、他の支配下ドラフト同期４選手と宮崎市内で「ねりくり」作りを体験。２人とも「楽しかった」と餅つきを満喫した様子で英気を養った。第１クール最終日の３日は、そろって初のブルペン入りで立った捕手に３０球。「このキャンプはけがをせずに終えることと、先輩の