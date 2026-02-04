歌手・工藤静香（５５）が、手作りの「恵方巻き」をアップした。４日までにインスタグラムのストーリーズを更新。「時間がなかったので、シンプル〜笑」とつづり、野菜と巻きずしが並んだ食卓をアップした。細巻きを木製の皿に盛りつけ、「一気に食べるのが大変なのでミニサイズ恵方巻」と明かしていた。さらに別の投稿では「スタジオにて！！」とクールなニット、パンツの私服姿も披露した。工藤は２０００年１２月、木村