韓国総合株価指数（KOSPI）が4日、機関投資家と個人の買い越しに支えられ、取引時間中に5330を突破し、史上最高値を更新した。KOSPIはこの日午前10時36分現在、前日比0．86％高の5333．34を示している。KOSPI指数は取引時間中に5338．08まで上昇し、先月30日に記録した最高値である5321．68を超えた。この日のKOSPIは、前日比0．52％安の5260．71で始まった後、取引時間中に反騰に成功した。同時刻、機関投資家と個人がそれぞれ356