１月２７日、上海呉淞口国際クルーズ港で２０２６年に初めて「二つの船が共に寄港」した。（上海＝新華社配信）【新華社上海2月4日】中国上海税関はこのほど、2025年に上海港を入出港した国際クルーズ船が前年比17.5％増の延べ544隻、1日平均では1.5隻と過去最高を更新したと明らかにした。上海港から入出境したクルーズ旅客数は35.1％増の延べ185万7千人、1日平均5千人を超えた。国産大型クルーズ船「愛達・魔都（アドラ・マ