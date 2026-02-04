フリーアナウンサーの鷲見玲奈（35）が4日、自身のインスタグラムを更新。仕事現場で1歳長女を抱っこする姿を披露した。「今日は現場同行day」と書き始め、「ギャン泣きで大変な時もあれば、大人しく遊んで待っていてくれる時も。今日は終始ご機嫌で、母はとても助かりました。サポートしてくれる周りの人たちや、寛大な現場の皆さんに感謝です」と現場での様子を明かした。「だいぶ会話が成り立つようになり、楽しい毎日。