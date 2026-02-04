アメリカのクリントン元大統領が性的虐待の罪に問われた富豪のエプスタイン元被告との関係をめぐり、連邦議会で証言を行うことになりました。アメリカ連邦議会下院の監視・説明責任委員会は3日、性的虐待の罪で起訴され、その後自殺した、富豪のエプスタイン元被告との関係をめぐり、クリントン元大統領が委員会での証言に同意したと発表しました。今月27日に実施され、録画と証言記録の作成が行われるとしています。妻のヒラリー