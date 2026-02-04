LDHは4日、EXILE MAKIDAI（50）が「防災士」認証を取得したと発表した。防災士は、特定非営利活動法人（NPO法人）日本防災士機構が認証する資格。2児の父親として日ごろから家庭内や地域社会での防災意識を持ってきたといい、「さまざまな災害が起こり得る環境の中で、まずは家族を守りたいという気持ちと、防災の知識を持つことは自分にできる備えの一歩だと思い、防災士を目指した」と初めて自ら資格取得に臨んだ。2011年（平23