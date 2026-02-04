わんこたちと1歳の女の子の心温まる一幕が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で22万回再生を突破し、「母性愛がすごい」「なんて優しいの」「感動しました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：1歳の女の子が『遊んでいる2匹の犬に割り込んだ』結果→犬が『危ない』と察して…『まさかの行動』】 わんこたちと1歳の女の子 YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバ