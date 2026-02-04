愛知調理食品工業協同組合（愛調食）は1月27日、豊橋市のすきやきの小林で新年情報交換会を開催。年末年始のおせちの状況について報告し、今後の各社の方針などについて情報交換した。加藤英敏理事長（カネハツ食品社長）のあいさつに引き続き、各社のおせちの状況では「重詰おせちは一部の特注品は大きく増進したが、ほかはNB・PB含めて前年を割り込んだ。通販は前年を超えたが、前年より増加幅は鈍化した」「年末商材の需要