TCL JAPAN ELECTRONICSは4日、同社のスマートノート「Note A1 NXTPAPER」を2月10日に日本で発売すると発表した。価格は9万9800円。 Note A1 NXTPAPERの基本性能 「Note A1 NXTPAPER」は、シンプルさと機能性を兼ね備えたスマートノートで、紙に鉛筆や万年筆で書いているような体験と、高性能なAI機能を備えている。他方で、アプリストアは備えられておらず、ビジネス用途やクリエイター