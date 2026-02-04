投開票まであと4日と迫った衆議院議員選挙。山形県の吉村美栄子知事はきょう、懸念される投票率の低下への対策と、注目される自身の支援スタンスについて話しました。 ■「大雪」と「受験」重なるも投票呼びかけ期日前投票を推奨 今回の衆院選は、県内多くの地域で例年以上の積雪となっているほか、受験シーズンとも重なっています。これによる投票率の低下が懸念される中、吉村知事は県民に対し、積極的な投票参加を呼