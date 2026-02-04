DeNAは4日、2月28日から横浜スタジアム内の決済を原則としてキャッシュレス化すると発表した。対象となるのは同球場での主催興行日で、キッチンカーや自動販売機などの一部販売場所を除いた球場内の各店舗や窓口はカード決済や電子マネー、コード決済での支払いに限られるという。日本大通りの複合施設「THEBAYS」に店舗を構える「LifestyleShop『＋B（プラス・ビー）』、CRAFTBEERDINING＆9」も含まれる。キャッ