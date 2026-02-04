「老後は物価が安い地方へ」と考えていませんか？ でも実は、家賃と収入条件しだいでは東京のほうがコスパ良く暮らせる可能性があります。 本記事では、地方と東京の物価（家賃除外）を比較しつつ、家賃差の現実や都営住宅なら家賃はいくらになり得るのか、さらに東京の最低賃金と高齢者の仕事事情まで整理します。 老後の居住地について、東京か地方かをメリット・デメリット込みで冷静に見極められるようになります。