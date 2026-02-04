バンダイスピリッツは、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より「S.H.Figuarts 海馬瀬人」(9,900円)を発売する。2026年7月に一般店頭で発売、現在予約受付中。2026年7月発売「S.H.Figuarts 海馬瀬人」(9,900円)「S.H.Figuarts 海馬瀬人」は、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』S.H.Figuarts第2弾。劇中を再現する豊富なオプションパーツに加え、別売りの「S.H.MonsterArts 青眼の白龍」と組み合わせて遊べる大迫力の「滅びの爆裂