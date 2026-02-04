宮部みゆき原作の映画『火車 HELPLESS』などを手がけた韓国の映画監督ピョン・ヨンジュが、NewJeansとHYBEをめぐる一連の騒動について言及した。ピョン監督は最近、YouTubeチャンネル「チョン・ジュニの土曜討論」に出演し、「Kカルチャーは本当に順調なのか」というテーマで意見を交わした。【写真】NewJeans、なぜ一人だけ脱退？ピョン監督は「K（韓国）カルチャーのもう1つの重要な軸であるK-POPも、『なぜ私たちは何年もNewJea