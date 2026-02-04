バレンタインに、好きな人から本命チョコをもらうのは至難の業かもしれませんが、事前にできることはあるのでしょうか。そこで今回は10代から30代の独身女性187名の意見を参考に、「『本命チョコ』をもらうために10日前からやっておきたいこと」を紹介します。【１】「ホワイトデーをお楽しみに」と、チョコをもらえる前提の会話をする「もらうつもり満々かい！と思いつつ嬉しい」（20代女性）など、２人の関係が進行しているフェ