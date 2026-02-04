お笑いコンビ・バッテリィズが4日、総合電子書籍ストア『コミックシーモア』の『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026』授賞式後の取材に参加した。【写真】めっちゃ楽しそう！特大クラッカーでお祝いする小芝風花＆バッテリィズ三重出身で竜党の寺家は「今年ブレイクしそうなこと」という話題に、「中日（ドラゴンズ）優勝するんちゃうかな」と推し球団に期待を寄せた。おとといは沖縄まで足を運びキャンプを見に行ったという