弁護士の本村健太郎氏（59）が3日放送のテレビ東京「開運!なんでも鑑定団」（火曜後8・54）に出演。お宝の鑑定を行った。本村氏は08年に同番組に出演し“中林梧竹の掛け軸”を持参。自信満々の本人評価額100万円を掲げたが、鑑定結果は贋作で2000円。「18年前！やられた！あん時は！まさか2000円？散々でしたよ。“嘘つき弁護士”って。信用第一なのに」と回顧。「今日は名誉挽回したいと思います」と前回の雪辱を果たすべく