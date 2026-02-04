俳優の中井貴一（64）が4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。超大物俳優との思い出を明かした。俳優・佐田啓二さんを父に持つ中井。司会の黒柳徹子は「俳優人生にいろいろ影響を与えてくださった先輩たちとの出会いがあった。その一人が高倉健さん」と2014年に他界した超大物俳優の名前を挙げた。中井は1981年の映画「連合艦隊」でデビューしたが、映画の初日が終わった際、映画会社の関係者