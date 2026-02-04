FC町田ゼルビアの黒田剛監督（55）は4日、東京都町田市のクラブハウス「三輪緑山ベース」で非公開練習後に取材対応し、特別大会「百年構想リーグ」開幕節・横浜M戦（6日、日産スタジアム）へ「スタートの勢い、スタートダッシュが重要」と意気込んだ。町田は黒田監督が就任した23年以降、J2時代も含めて開幕節は3年連続で白星なし。青森山田高の監督からプロクラブの指揮官に転身して4度目の開幕を控え「3年間勝ってないのでそ