県は4日、大雪による住宅倒壊のおそれがあることなどから上越市に「災害救助法」を適用すると発表しました。適用の対象地域は上越市・大島区です。これにより大島区で市が実施する屋根雪の除雪などにかかる救助費用は県と国によって負担されます。1月21日からの大雪でこれまでに小千谷市、魚沼市、長岡市で「災害救助法」が適用されていて、上越市で4市目となります。県内では大雪による住宅や倉庫などの建物倒壊が相次いでいて2月