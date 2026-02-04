岡山市東区選挙管理委員会によりますと、岡山市沖にある犬島の投票所で、衆議院議員選挙の投票日を2月8日（日）からあす2月5日（金）に繰り上げることを決めました。 2月6日（金）から8日（日）が荒天により波が高くなり、投票箱を送ることができないおそれがあるためということです。犬島投票区投票所は岡山市犬島コミュニティハウスに設けられ、選挙人名簿登録者は1月26日現在で、29人です。