◆ソフトバンク春季キャンプ（4日、宮崎）ソフトバンクの大津亮介が左脚のコンディション不良のため別メニュー調整を行った。当初はブルペン入りを予定していたが、回避。全体メニューから外れた。小久保裕紀監督は「ちょっと遅れますね」と説明した。