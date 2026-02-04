西武は4日、球団OBの今久留主成幸（いまくるす・なりゆき）さんが1月29日、神奈川県川崎市の病院で死去したと発表した。58歳。大阪府出身。葬儀は近親者のみで行った。大阪・PL学園高では「KKコンビ」と呼ばれた清原和博さん、桑田真澄さんの同期で捕手。明大を経て、1990年にドラフト4位で大洋（現DeNA）に入団。95年途中に西武へ移籍し、99年限りで引退した。通算成績は出場23試合で打率2割1分4厘、3打点。引退後はＢＣリー