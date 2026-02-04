テレ東歴代最高視聴率1位ドラマに主演漫画家の永井豪によるギャグ漫画を原作としたドラマ・映画「ハレンチ学園」主演で人気を呼んだ女優の最新ショットが話題になっている。「チョイと蕨まで、、^ - ^ 仲間が待っていてくれました^ - ^お酒が飲めない美ゆにこんな素敵なジュースを用意して下さいました^ - ^ ありがとにゃんこ^ - ^」と、飲食店でグラスを傾ける笑顔の最新ショットを投稿したのは児島美ゆき(73)。昭和を席巻