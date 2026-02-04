「阪神春季キャンプ」（４日、宜野座）阪神ドラフト２位の谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が“虎初安打”を放った。今キャンプ初めて行われたシート打撃で門別啓人投手（２１）と対戦。５人目の打者として１打席目に立つと、初球から左腕の直球を捉えて鋭い打球を飛ばし、左前へ運んだ。２打席目は最速１５７キロ右腕・木下里都投手（２５）に対し豪快なフルスイングも見せたが、カウント２−２から見逃し三振に倒れた。