西武のドラフト2位・岩城颯空（22＝中大）ら3選手が初の休日に宮崎県日南市の観光名所を回って地元PRを行った。鵜戸神宮では、素焼き粘土でできた小さな球を、男性は左手で投げて亀石の枡形に入れば願いが叶うとされている「運玉投げ」に3選手が挑戦。投手で左腕の岩城は5回中2回成功し「自分は1年ケガなく野球ができるようにとシンプルな願いを込めた」と話した。ただし、ドラフト3位・秋山も利き手とは反対の左手で投げて