神奈川県の黒岩祐治知事が体調不良を訴え病院で診察を受けたところ、慢性硬膜下血腫と診断され、3日から入院したことがわかりました。神奈川県によりますと、黒岩知事は頭痛や足のもつれといった体調不良を訴え、病院で診察を受けたところ、慢性硬膜下血腫と診断され、手術を受けるため3日に入院したということです。手術は4日に行われる予定で、今のところ退院の目処は立っていないということです。