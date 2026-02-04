広島市の平和公園にある原爆供養塔で骨つぼの総点検が40年ぶりに行われています。原爆供養塔には、81年前の原爆投下で亡くなり、身元の分からないおよそ7万人の遺骨が納められていて、このうち813人は名前が分かりながら遺族が見つかっていません。広島市は去年、遺骨と一緒に残されていた「遺髪」によるDNA型鑑定を初めて行い、身元を特定しました。今後も遺族の要望があればDNA型鑑定を行う方針で、今回、40年ぶりに813人全ての